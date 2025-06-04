Euro’ya rağmen!

Serap ŞAHİN

Bayram yaklaşırken Kıbrıs’ın kuzeyinde et fiyatları dar gelirli vatandaş için neredeyse ulaşılmaz hale geldi. Türk Lirası'nın değer kaybına rağmen kuzey ve güney arasındaki fiyat farkı yüzde 107’ye yükseldi.

Bayram öncesi artan talep, canlı hayvan fiyatlarını da etkiledi. Canlı kuzunun hayvancılardan çıkış fiyatı 300 TL iken, bayram nedeniyle 330 TL’ye kadar yükseldi. Ancak bu artışa rağmen kasap reyonlarında kuzu şişin kilogram fiyatı kuzeyde 1200 TL’yi bulurken, güneyde 579,25 TL’ye satılıyor.

Kuzu ciğer ve dana kıyma gibi temel ürünlerde de yüzde 80’in üzerinde fiyat farkları dikkat çekiyor. Öte yandan Ocak 2024’ten Haziran 2025’e kadar geçen 17 ayda, kuzeyde et fiyatları yüzde 60 ile 140 arasında değişen oranlarda zamlanırken, güneydeki artışlar daha sınırlı kaldı.

YENİDÜZEN’e konuşan kasaplar, kuzey ile güney arasındaki fiyat farkının devam ettiği sürece rağbetin mümkün olmadığını vurguladı, “Bu fark sürdükçe kuzeyde iş yapmamız zor.” ifadeleri kullanıldı.

Kuzu şişte yüzde 107 fark!

Kuzeyde kilosu 1200 TL'den satılan kuzu şiş, güneyde 579 TL. Aynı ürünün iki bölgedeki satış fiyatı arasındaki fark yüzde 107'ye kadar çıktı. Kuzu pirzola kuzeyde 1000 TL, güneyde ise 713 TL’ye satılıyor. Dana kıymanın kilosu kuzeyde 800 TL iken, güneyde 442 TL. 358 TL'lik bu fark, kalabalık ailelerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Dana biftek de kuzeyde 1000 TL, güneyde 745 TL. Kuzu ciğer ise kuzeyde 650 TL, güneyde 348 TL’den satışa sunuluyor.

Dana kıymada fiyat farkı ciddi

İkinci en büyük fiyat farkı kuzu ciğerde yaşanıyor. Kuzeyde 650 TL olan kuzu ciğerin güneydeki fiyatı 348,89 TL. Bu da yaklaşık yüzde 86,3’lük bir fark anlamına geliyor.

Dana kıymada da fiyat farkı ciddi. Kuzeyde 800 TL, güneyde 442,82 TL fiyatıyla yüzde 80 fark var. Pirzola ise kuzeyde 1000 TL iken, güneyde 713,44 TL’ye satılıyor; aradaki fark yüzde 40 seviyesinde.

Et fiyatları 17 ayda katlandı

Öte yandan Ocak 2024 ile Haziran 2025 arasında et fiyatlarında ciddi yükselişler görüldü. Kuzeyde 500 TL olan kuzu eti, yaklaşık 17 ayda yüzde 140 artışla 1200 TL’ye ulaştı.

Ocak 2024’te kuzeyde 530 TL olan pirzola, yüzde 88’lik bir artışla Haziran 2025’te 1000 TL’ye çıktı. Dana kıyma ise 500 TL’den 800 TL’ye yükseldi, yüzde 60 zam gördü.

Güneyde fiyat artışları daha sınırlı kaldı

Güneyde ise fiyat artışları kuzeye kıyasla daha düşük gerçekleşti. Örneğin, kuzu eti Ocak 2024’te 402,72 TL iken Haziran 2025’te 579,25 TL’ye çıktı, yaklaşık yüzde 44 zamlandı. Dana kıyma ise 374,82 TL’den 442,82 TL’ye yükseldi, yüzde 18’lik artış yaşandı.

Kuzu ciğer fiyatı kuzeyde 300 TL’den 650 TL’ye çıkarak yüzde 117’lik zam gördü. Güneyde ise 258,61 TL’den 348,89 TL’ye yükselerek yüzde 35 artış gerçekleşti.

18 OCAK 2024’TEKİ FİYATLAR:

ÜRÜN KUZEY GÜNEY

Kuzu Eti: 500 TL 402,72 TL (12,30 Euro)

Pirzola: 530 TL 497,34 TL (15,19 Euro)

Kuzu Döş: 430 TL 407,63 TL (12,45 Euro)

D. Kıyma: 500 TL 374,82 TL (11,45 Euro)

D. Biftek: 600 TL 621,97 TL (19 Euro)

D. Ciğer: 300 TL 258,61 TL (7,90 Euro)