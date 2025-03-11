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Euro 40’a dayandı

Euro 40’a dayandı

Döviz kurlarında son bir haftada hareketlilik yaşandı. 4 Mart ve 11 Mart tarihleri arasındaki değişime bakıldığında, özellikle Euro ve Sterlin’de dikkat çeken artışlar görüldü.

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Döviz kurlarında  son bir haftada hareketlilik yaşandı. 4 Mart ve 11 Mart tarihleri arasındaki değişime bakıldığında, özellikle Euro ve Sterlin’de dikkat çeken artışlar görüldü.

ABD doları alış kuru 36,35 seviyesinde sabit kalırken satış kuru bir haftada 36,62’den 36,65’e yükseldi. Euro alış kuru 38,00’den 39,35’e, satış kuru ise 38,36’dan 39,80’e yükselerek yaklaşık yüzde 3,84 oranında bir artış kaydetti.

Sterlin ise alışta 46,02’den 46,90’a, satışta ise 46,46’dan 47,30’a çıkarak bir haftada yüzde 1,81 oranında değer kazandı.

 

4 Mart 2025

1 ABD DOLARI

USD

36,3500

36,6200

1 STERLİN

 

GBP

46,0200

46,4600

1 EURO

 

 

EUR

38,0000

38,3600

      

11 Mart 2025

1 ABD DOLARI

USD

36,3500

36,6500

1 STERLİN

 

GBP

46,9000

47,3000

1 EURO

 

 

EUR

39,3500

39,8000

      

 

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