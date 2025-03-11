Euro 40’a dayandı

Döviz kurlarında son bir haftada hareketlilik yaşandı. 4 Mart ve 11 Mart tarihleri arasındaki değişime bakıldığında, özellikle Euro ve Sterlin’de dikkat çeken artışlar görüldü.

ABD doları alış kuru 36,35 seviyesinde sabit kalırken satış kuru bir haftada 36,62’den 36,65’e yükseldi. Euro alış kuru 38,00’den 39,35’e, satış kuru ise 38,36’dan 39,80’e yükselerek yaklaşık yüzde 3,84 oranında bir artış kaydetti.

Sterlin ise alışta 46,02’den 46,90’a, satışta ise 46,46’dan 47,30’a çıkarak bir haftada yüzde 1,81 oranında değer kazandı.

4 Mart 2025

1 ABD DOLARI USD 36,3500 36,6200 1 STERLİN GBP 46,0200 46,4600 1 EURO EUR 38,0000 38,3600

11 Mart 2025