ETUCE, Kıbrıs Türk öğretmen sendikalarına destek belirtti

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), Kıbrıs Türk öğretmen sendikalarına yönelik dayanışma mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yapılan açıklamaya göre, ETUCE Başkanı John MacGabhann ve ETUCE Avrupa Direktörü Jelmer Evers imzasıyla yayımlanan mesajda, öğretmenlerin mücadelesine destek belirtildi. ETUCE, laik, kapsayıcı ve hak temelli kamu eğitimini savunan sendikaların yanında olduklarını duyurdu.

Sendika yetkilileri Selma Eylem, Tahir Gökçebel ve Burak Maviş’e yönelik tehditler, nefret söylemleri ve cinsiyet temelli saldırıların da kınandığı mesajda, ETUCE, bu baskıların Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile güvence altına alınan sendikal haklara açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Yetkilileri öğretmenlerin mesleklerini korkusuzca icra edebilecekleri bir ortam sağlamaya çağırıyoruz.” denildi.