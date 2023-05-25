Etel Jazz Festivali ile Kuzey Kıbrıs caza doyacak

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 3.kez organize edilen ve gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen “Etel Uluslararası Jazz Festivali” dünyadan 4 farklı grubun vereceği 6 konserle 8-11 Haziran tarihleri arasında yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük caz buluşması birçok yetenekli, ilham veren, sıradışı sanatçısının 4 gün boyunca vereceği konserlerle Akdenizin incisi Kıbrıs’ı caza doyuracak.

Ülkenin yıllık müzik takvimine adını ana etkinliklerden birisi olarak yazdıran “Etel Uluslararası Jazz Festivali” kapsamında Arjantinli Piyanist Gabriel Palatchi Trio, Uruguay’dan Martin Burgues, İspanya’dan Marc Uroz Quintet ve İtalya’dan Sugarpie & Candymen sahne alacak. Etel Jazz Festivali bu yıl Ilgazdaki Gillham Vineyard Hotel ve İskele’deki Caesar’da yer alacak.

Program

8 Haziran Perşembe-Gabriel Palatchi…Gillham Vineyard Hotel,saat 21:00

9 Haziran Cuma- Marc Uroz…Gillham Vineyard Hotel,saat 21:00

Gabriel Palatchi…Caesar,saat 21.00

10 Haziran Cumartesi- Martin Burgues… Gillham Vineyard Hotel,saat 21:00

Marc Uroz…Caesar,saat 21.00

11 Haziran Pazar-Sugarpie & Candymen…Gillham Vineyard(Gala),saat 17:00

İletişim için:

Gillham Vineyard +90 533 871 7070

Caesar +90 533 820 1840 nolu telefonları aranabilir.

Gabriel Palatchi Trio-Arjantin

Arjantinli Piyanist Gabriel Palatchi, uzun yıllar Buenos Aires’te klasik̇ piyanoda ustalaştı. Blues, tango, caz ve latin caz’in büyük ustalarıyla çalıştı.Toplamda 14 sene boyunca çeşitli büyük uluslararası müzik̇ festivallerinde, Kuzey’den Güney Amerika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya ve Avusturalya’ya kadar performans sergil̇edi.

Martin Burgues-Uruguay

Uruguay’dan Martin Burgues, gitarist, şarkıcı, besteci ve yapımcı. Hem heyecan verici performanslarıyla hem de ziẏarete gelen American Blues sanatçılarının vazgeçil̇mez giṫariṡti olarak tanınır.Sanatçının yeni grubu “Martin Burguez & His Rhythm Combo” il̇e European Blues ve swing sahnesinde hızla yer ediṅdi. Hem dinleyicilerin hem de dans severlerin daha fazlası için geri gelmelerini sağlıyor.

Marc Uroz Quintet-İspanya

İspanya’dan Marc Uroz, eski Hollywood caziḃesini şovuna taşıyan eşsiż bir vokaliṡt. Donemin en klasik fil̇mlerinden (1930-40 ve 50ler) caz standartlarında bir repertuara sahip olan sanatçı sizleri sinemanın altın çağında biṙ yolculuğa çıkarıyor. Sahnesinde, müziğe farklı bir boyut getiren eşsiz bir sanatçı.

Sugarpie & Candymen- İtalya

Sugarpie & Candymen ile İtalya yeniden sizlerle. Kuzey İṫalya’dan siżlere seçkin Sugarpie ve

Candyman’i sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 2019’daki Etel Jazz Festiv̇ali’̇ nde gösterdikleri ̇

performans izleyicilerden tam not aldı. Klasik̇ swing ve caz aranjmanlarını bir araya getirmenin yanısıra, orjinal şarkılarından esinlenerek diğer sanatçıların şarkılarına caz ve swing yorumlarıyla yeni bir soluk getiriyor.

Birlikte geçirdikleri ̇ yaklaşık 15 yılın ve yayınlanan 6albümün ardından beklentilere meydan okumaya ve eklektik etkilerini harmanlamaya devam ediyorlar. Berlin’den Dubai’ye, Paris’ten New Orleans’a binden fazla kez sahneye çıktılar. Etel Jazz 2023’de, motown dünyalarını, gospel, soul ve electric blues’u daha derinlemesine keşfederek grup için başka bir müzikal dönüm noktası olan son albümleri “Something’s Cookin’” (2022)’yi sunacaklar.