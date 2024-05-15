Et ithalatı “ihalesiz” yapılacak

İthal etin önünü açan UBP – YDP – DP Hükümeti, şimdi de et ithalatında Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmaması hakkında yasa gücünde kararname çıkarttı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Et ithalatında Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.”

Bakanlar Kurulu, et İthalatı kriterleri kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymaya (paketlerde) her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için (GTSF hariç) muafiyet sağlanmasına karar vermişti.