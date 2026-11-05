Gözler üçlü görüşmede

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde üçlü görüşmede bir araya gelecek.

BM tarafından verilen bilgiye göre görüşme, pazartesi günü saat 11.00’de ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda yer alacak.

Üçlü görüşme, BM’nin 20 Ekim’de liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada duyurulmuştu. BM, liderlerin güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konulardaki görüşmelerini sürdürdüğünü bildirmişti.

Bu haftaki temaslar

Holguin, üçlü görüşme hazırlıkları kapsamında hafta içerisinde liderlerle ikişer görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından basına konuşan Holguin, süreç konusunda iyimser olduğunu vurguladı; toplantılarında üçlü görüşmede sonuç elde edilebilmesi için çalışmaların ele alındığını kaydetti.

Holguin, bu hafta teknik komiteler, siyasi parti temsilcileri ve bazı eski cumhurbaşkanları ile de görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi de ziyaret eden Holguin, ziyarete ilişkin açıklamasında büyükelçi aracılığıyla Türkiye’den mesaj aldığını ve konuyu Hristodulidis’e de aktardığını söyledi.

Liderlerin son görüşmeleri

Erhürman ve Hristodulidis ise son olarak 27 Ekim’de BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde baş başa görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider, Kültürel Miras ve Gençlik teknik komiteleri ile Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi temsilcileriyle bir araya geldi.