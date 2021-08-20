Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: Açıklamaların geçerliliği yok

Hükümetin, pandemi nedeniyle işverenlere ödediği, sosyal sigorta prim desteği konusunda iş dünyası ikiye bölündü.

Başbakan Ersan Saner, iş dünyasına sigorta primlerine desteğin önümüzdeki süreçte de olarak devam ettirileceğine yönelik açıklaması yeterli olmadı.

Daha önce eylem kararı ve “çalışanlara sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurma” çağrısı yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümet ile prensip anlaşmasına vardıkları duyurdu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ise hükümetin prim desteğiyle ilgili yaptığı açıklamaları ‘geçerliliği yok, güven vermekten uzak’ olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklamada; prim desteğinin nasıl ve hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir kararın olmadığı da belirtilirken, bu yöndeki mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hükümetin sosyal sigorta prim desteğini devam ettirme kararının ardından, üyelerine çalışanların prim ödemelerini yapmama konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bu konuda eylemler düzenlenmiş ardından Başbakan Ersan Saner ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in hükümetin sosyal sigorta prim desteğini sürdürmesi konusunda prensip anlaşmasına vardıkları duyurulmuştu.

Varılan uzlaşı sonrasında Ticaret Odası üyelere “Primlerinizi ödeyiniz” şeklinde açıklama yapmıştı.

“Geçerliliği yok”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yazılı açıklaması şöyle: Prim desteğiyle ilgili gece yarısı, telaşla son anda yapılmış açıklamaların bizler için geçerliliği yoktur.

Bizler için bu gibi açıklamalar, ne ilktir ne de son olacaktır. Güven vermekten uzaktır.

Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz. Kaldı ki prim desteğinin nasıl, hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir karar da yoktur.

Gece yarısı ve telaş içinde yaptıkları açıklamalar sadece bizler bir araya geldikçe, kararlı durdukça kazanabileceğimizi gösterir.

O halde mücadelemizi daha kararlılıkla sürdürmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Sorunlarımız sadece prim desteğinden ibaret değildir.

Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz.

Ötelenen borçlar kapıya dayandı.

Faiz inim inim inletiyor.

Hacizler, yoksullaşma almış başını gidiyor.

Kurumlarımızın geleceği tam bir belirsizliğe itildi.

Buna karşılık hükümet, yönetenler kendi derdinde.

Salgına rağmen sırtımıza basa basa saltanat sürenler, kendilerinden gram fedakârlık yapmayanlar, ülkeyi yaşanmaz hale getirenler için eylemliliğimiz daha yeni başladı.

Mücadelemiz yükselerek sürmek zorundadır.