Eski Pamuklu İlkokulu’nda ipekböceği kozası yetiştirilecek

“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabı kapsamında Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Pamuklu köyündeki eski Pamuklu İlkokulu binasına, ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılması amacıyla tadilat yapılıyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabında Mehmetçik ve Büyükkonuk bölgesinde kadın emeğiyle ipekten yapılan ürünler elde edilecek.

“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sibel Tatar öncülüğünde ülkede ipek kozası üreticiliğinin yeniden canlanması, yaygınlaşması, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların öncelikle kendi bütçelerine sonra ülke ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlaması ve geçmişin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla hayata geçirildi.

İpeğin yeniden canlandırılmasıyla kadınların iş gücünün artmasının yanında ülkedeki ürün yelpazesinin genişlemesi amaçlanıyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da projeye büyük önem verdiğini ve bölge kadınlarının kalkınması için projeye her türlü desteği vereceklerini ifade etti.