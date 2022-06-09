Eski eşiyle görüştükleri için akrabalarını yaktı 

Limasol’a bağlı Pirgo’da dün meydana gelen akrabalarını yakmakla sonuçlanan ayrıca toplumda infial yaratan olayın gerçek nedeni ortaya çıktı.

Fileleftheros gazetesi, 59 yaşındaki failin, amcası olan 79 yaşındaki adamı, 78 yaşındaki eşini ve 73 yaşındaki kadın kuzenini, evi ateşe vererek yaktığını, adamın hayatını kaybettiğini diğer iki kadının ise ağır şekilde yaralandığını yazdı.

Gazete aile üyelerinin tanıklığına dayanarak 59 yaşındaki failin, eski eşine yardım ettikleri ve onunla görüşmeye devam ettikleri gerekçesiyle akrabalarını yaktığını belirtti.

59 yaşındaki failin olay sonrasında arabasıyla açık bir alana giderek yanında bulunan av tüfeğiyle hayatına son verdiğini belirten gazete, 59 yaşındaki adamın, son zamanlarda tehditler savurduğunu ancak kimsenin bu tehditlere inanmadığını yazdı.

Gazete, 59 yaşındaki adamın psikolojik sorunları bulunduğunun da anlaşıldığını belirtti.

Politis gazetesi 59 yaşındaki adamın, akrabalarının evine yakıcı madde ve av tüfeğiyle gittiğini, geçmişte de onları yakacağı yönünde aileyi tehdit ettiğini yazdı.

Evi ateşe verdi, 1 ölü, 2 yaralı