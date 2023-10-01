Eski eşini ölümle tehdit etti

Bostancı’da eski eşinin evinin önüne giderek eski eşini ölümle tehdit eden zanlı M.İ. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sonat, olayın detaylarını mahkemede anlattı. Polis memuru, 30 Eylül 2023 tarihimde saat 19.15 sıralarında zanlının Bostancı'daki evinin önünde evin avlusunda bulunan eski eşi S.A.’ya bağırarak, eski eşini tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, olay esnasında orada bulunan birçok kişinin ifadesinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma aşamasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.