Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi yaşandı.
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi yaşandı.
Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı üçlü kararname ile görevden alınarak yerine Emine Emel atandı
Görevden alma ve atama bugünden itibaren geçerli olacak.
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