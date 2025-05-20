“Eski araçların hepsinin hurdaya gönderilmesi gerekiyor”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da "Toplu Taşımacılıkta Yapılmayanlar ve Yapılması Gerekenler” konulu konuşmasında, Yenierenköy’deki kazaya değindi ve hükümeti, freni patlayan otobüse benzetti.

Çöküşe geçen taşımacılık sektörünün pandemi döneminde tamamen bittiğini savunan Hamzaoğulları, 1974-1976 model araçların yollarda olduğuyla ilgili çok konuşma yaptığını anımsattı.

Kıbrıs’ın güneyine gittiği 2010-2012 yıllarında 2004 model otobüslerin muayeneden geçirilmediğine tanık olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, frenlerin muayene memurunun inisiyatifine bırakılmadığını ve kontrolün bilgisayar üzerinden yapıldığını belirtti. Dünyadaki başka uygulamalara da değinen Hamzaoğulları, 8 yaşındaki otobüslere izin verilmemesi gerektiğini çok defa dile getirdiğini söyledi.

Toplu taşıma bedellerinin de ödenmediğini savunan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın, devletten 2 milyon TL alacağı olan bir şoförün döviz bazlı 4 bin sterlin kaybı olduğunu söyledi. Hamzaoğulları,“Döviz bazında eriyen, çalışırken eriyen sektörün sorunlarını size defalarca anlattım, dinlemediniz” dedi.

Eski araçların hepsinin hurdaya gönderilmesi gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, yolcu taşıyanların gününde ödenmesi, öğrenci taşıyan şoförlerin sözleşmesinin okulun açıldığı gün imzalaması gerektiğini de belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, 2013’te girdiği Meclis'te ne zaman toplu taşımada yapmaya çalıştıkları her düzenlemeye karşı sektörden ciddi bir direnç gördüklerini söyledi.

2023’te Düzce Belediyesi’nin profesyonel ekiplerinin iş birliğinde burada bir çalışma başlatıldığın anımsatan Berova, olması gereken projelerin hangi alternatifler üzerinden yapılabileceğinin teknik çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Yeni bir toplu taşıma düzeni için analiz sonuçları ve projelerle ilgili Bakanlar Kurulu’na bilgi verileceğini belirten Berova, toplu taşıma ücretlerinin ödenmesi konusuna da değindi. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı’nın her türlü ödeme ve harcamayı geldiği ay içinde yaptığını belirtti.

Öğrenci taşımacılığı için ayrılan bir bütçe olduğunu, mevcut düzende tarafların talepleri doğrultusunda bunun son kuruşuna kadar harcandığını da belirten Berova, bu uygulamanın doğru olmadığını da ifade etti. Bunu da ortadan kaldırmak için toplu taşıma düzeninde değişikliğe gidileceğini de belirten Berova, “Emrivakiyle toplu taşımaya yön verilemez. Hep birlikte ve dik durarak artık bu alanda bir düzenlemenin önünü açmamız gerek. Her türlü hazırlık tamam... Bu kolay bir süreç olmayacak” diye konuştu.

Bunun bugüne kadarki en ciddi çalışmalardan biri olduğunu da vurgulayan Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yurt dışında olduğunu, geldiğinde kendisinin de görüşlerini dile getireceğini söyledi.

18 yaşındaki otobüslerin ithaline izin verilmesi konusuna de değinen Maliye Bakanı Berova, “Bu konuya hiç sıcak bakmadım. Sektör temsilcileri benimle 4-5 kez toplantı yaptı. İzinlerin 18 yaşına çıkarılmasının 25-30 yaşındaki otobüslerin piyasadan çekilmesi için elzem olduğunu dile getirdiler. İkna çabaları sonucu 3-6 aylık bir açılım yaptık” dedi.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yeniden söz alarak birebir insan hayatını ilgilendiren noktada Maliye Bakanı’nın “Baskılara karşı durulması kolay değildi” açıklamasını doğru bulmadığını söyledi.

Bu durumda konuyla ilgili uzmanlarla görüşülmesi gerektiğini de belirten Fazilet Özdenefe, bu şekilde kaç aracın daha ülkeye geleceğini sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Yenierenköy’deki kazanın 25 yaşındaki otobüsle yaşandığına işaret ederek, sorunun otobüsün yaşı olup olmadığının ayrı bir tartışma konusu olduğunu söyledi.

Toplantılarda 18 yaşla ilgili düzenlemenin sektördeki yenilenme için elzem olduğunun ifade edildiğini yineleyen Berova, “Biz bu düzenlemeyi yapmasaydık kaza da olmayacaktı denecekti. Benim sözünü ettiğim baskı budur” dedi.

-Hamzaoğulları

Yeniden söz alan CTP Biray Hamzaoğulları, şirketleşmeden bahsedilirken bir yandan da T izni verildiğini söyleyerek, bunu eleştirdi.