“Eşitlikten, Adaletten, İnsan Haklarından ve Demokrasiden yana olan adaylara oy verelim”

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından uygulanan İnsan Hakları Platformu Projesi Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak tüm Kıbrıslı Türk Avrupa Yurttaşlarına bilgi vermek üzere tüm geçiş noktalarında stantlar kuracağını duyurdu.

İnsan Hakları Platformu Platformu, Kıbrıs’ı temsil edecek 6 Avrupa Parlamentosu Üyesinin seçiminde Kıbrıslı Türklerin de karar verme hakkı olduğunu kaydetti. Platform, ‘‘Avrupa Birliği’nin en temel prensiplerinden bir tanesi eşitliktir. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Avrupa Yurttaşı Kıbrıslı Türklerin de diğer tüm Avrupa Yurttaşları ile benzer koşullarda oy kullanabilmesi için çalışıyoruz. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gidelim oyumuzu eşitlikten, adaletten, insan haklarından, demokrasiden yana olan adaylara verelim’’ çağrısında bulundu.

9 Haziran Pazar günü Kıbrıslı Türkler için özel olarak hazırlanan geçiş noktaları yakınındaki 9 seçim merkezinin herhangi birinde 7:00-12:00 ve 13:00-18:00 saatleri arasında oy kullanılabileceğini belirten platform, tüm geçiş noktalarında, “İnsan Hakları Platformu gönüllüleri nasıl ve nerede oy kullanılacağı hakkında bilgi yanında en yakın sandığın yol haritasını da vereceklerdir” denildi.

İnsan Hakları Platformu tarafından yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İnsan Hakları Platformu Girne, Lapta ve İskele bölgelerinden seçim sandıklarına erişimi kolaylaştırmak için otobüs seferleri düzenleyecektir. Seferler saat 9:00 ve 14:00’te olmak üzere iki kez gerçekleşecektir. Seçmenler sandıklarına götürülüp oylarını kullandıktan sonra otobüse bindikleri noktaya geri götürüleceklerdir. Ledra Palace’dan ayrıca 9:00-12:00 ve 14:00-18:00 saatleri arasında 15 dakikada bir kalkacak İnsan Hakları Platformu otobüsü Kıbrıslı Türk seçmenleri Ledra Palace yakınındaki seçim merkezine götürecek ve geri getirecektir.

Ayrıca Aplıç, Yeşilırmak, Mağusa 2.5 mil ve Beyarmudu kapılarında bekleyecek Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından sağlanan otobüsler saat 7:00 itibarı ile saat başı seçim merkezlerine gidip geleceklerdir. 12:00-13:00 saatleri arasında öğlen arası verilecek, oy kullanılamayacaktır. Otobüsler de bu saatlerde ulaşım hizmeti vermeyecektir. Seçimler ile ilgili daha fazla bilgi için İnsan Hakları Platformu’na www.insanhaklariplatformu.eu ve 0533 831 60 09 ve 0542 862 0060 nolu telefonlardan ve İnsan Hakları Platformu sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.