“Eşit ve adaletli bir belediye yapısı oluşturduk”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, hem tamamlanan, hem de hayata geçirilmesi için çaba sarf edilen projeler hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana iki yılın tamamlandığına vurgu yapan Kırok, Son iki yılda ekonomik olarak güçlü bir belediye yaratıldığını ve bölge halkının güven duyduğu, eşit, adaletli, herkese aynı mesafede olan bir belediye yapısı oluşturulduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kendi imkanlarıyla birçok projeye imza attıklarını aktaran Ceyhun Kırok, yıllardır üzerinde durdukları Girne – Çatalköy Anayolu’nun çift şerit olması konusunda proje aşamasında sona gelindiğini belirtti. “Bu yolun başlamamasının en büyük sebeplerinden biri prosedürlerin tamamlanmamasıdır” diyen Kırok, trafikte can kayıplarının yaşanmaması için hükümetle belediyelerin birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Kendi sınırları içerisinde belirledikleri bir ekiple nüfus sayımı yaptıklarını da aktaran Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı, bölgelerindeki nüfusun yaz aylarında 30 binlere kadar çıkabildiğini söyledi, buna rağmen devlet desteğinin 12 bin kişi üzerinden yapıldığını dile getirdi.

Henüz Meclis onayından geçmeyen 2025 Mali Bütçesi hakkında da değerlendirme yapan Ceyhun Kırok, “Belediyelere ayrılan bütçe kesinlikle yeterli değil. Bu konuda bir an önce ciddi bir mali çalışma yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

“Birçok projeyi tamamladık, yatırımlarımız devam ediyor”

Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, görevde oldukları iki yıl boyunca sınırlı oldukları alanlar içerisinde birçok projeye imza attıklarını, yatırımlarının da sürdüğünü ifade etti. “İki yılı tamamlamış bulunmaktayız. İki yılda koyduğumuz hedeflerin teker teker hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz” diyen Kırok, projelerden bahsetti. En büyük projelerden biri olan Çatalköy’deki ilkokul projesini bitirdiklerinin altını çizen Ceyhun Kırok, Esentepe’de de ilkokul projesi odluğunu, onun da önümüzdeki süreç içerisinde temelinin atılacağını belirtti. Şu anda Esentepe’nin giriş kısmında kaldırım ve yağmur suyu drenaj sistemi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ceyhun Kırok, 2025 yılı içerisinde Arapköy ve Alagadi’de içme suyu projesini başlatacaklarının bilgisini verdi.

“Çatalköy’de gençler için sosyal alan yaratmak için bir proje tasarladık” ifadelerine yer veren Kırok, kısa zaman içerisinde o projeye de başlayacaklarını kaydetti. Kırok, “2024 yılının Mayıs ayında duyurduğumuz Çatalköy bölgesinde yeni bir halk plajıyla ilgili çalışmalara hız verdik. 2025’in yaz dönemine bitireceğiz. Köylerin içerisinde çalışmalarımız var. Tüm bu çalışmalarımız yanında hem iki büyük bölgede hem de köylerimizde park, bahçe, çevre düzenlemesi gibi birçok proje hayata geçirdik, yenileri için de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkede prosedür inanılmaz derece ağır işliyor”

Ceyhun Kırok, yıllardır üzerinde durdukları Girne – Çatalköy Anayolu’nun çift şerit olması konusunda proje aşamasında sona gelindiğini belirtti, “Ülkede prosedür inanılmaz derece ağır işliyor” diyerek sitem etti. Trafik konusunda can kayıpları yaşandığının altını çizen Kırok, “Bir yıl içerisinde trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı nüfusa oransal olarak ciddi bir boyuttadır” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kırok şöyle devam etti:

“Girne- Çatalköy yoluyla ilgili benim takibimde olan kısmı projede son aşamaya gelindiğidir. Şu anda tek beklentimiz, bu konudaki çalışmaların bir an önce başlanmasıdır. Ancak şunu lazım ki, ülkede prosedür kısmı inanılmaz derece ağır işliyor. Bu yolun başlamamasının en büyük sebeplerinden biri de prosedürlerin tamamlanmamasıdır. Giden canlar geri gelmiyor, bunu benimsemeliyiz. Her geçen gün söz konusu anayol üzerinde yapılaşma büyüdükçe proje gerçekleşmesi daha da güçleşiyor. 2011 yılından beridir ‘Bu yol yapılacak’ diye söyleniyor ve bugün halen daha bu yol yapılmadı.

Bir yıl içerisinde trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı nüfusa oransal olarak ciddi bir boyuttadır. Gerekirse hem belediyeler, hem de hükümet bazı kararlar alarak hayati öneme sahip böylesi bir problemi masaya yatırıp, yapması gereken başka yatırımları durdurup el birliğiyle bu probleme yoğunlaşmalı. Direğin üzerindeki lambanın yolun aydınlatmasını beklersek, daha çok kaza olacak, canımız yanmaya devam edecek. Bizim ciddi bir çalışma yapıp, Avrupa standartlarında yollar yapıp, aydınlatmasını yapmamız lazım.”

“Nüfusumuz yaz aylarında 30 bini aşıyor…”

Ülkede ciddi bir nüfus artışı olduğunun altını da çizen Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Kırok, bölgelerindeki nüfusun yaz aylarında 30 binlere kadar çıkabildiğini söyledi, buna rağmen devlet desteğinin 12 bin kişi üzerinden yapıldığını dile getirdi. Bölge

nüfusunu bilmedikleri ve bütçe hazırlığı yaparken zorlandıkları için kurdukları bir ekiple 6 aydan beridir nüfus sayımı yaptıklarını belirten Ceyhun Kırok, “Bölgemizde 4 bin 562 konut satıldığını tespit ettik ama içerisinde sürekli bir yaşam mevcut değildir. Sürekli yaşamın olması ve otellerin de dolu olduğu dönemlerde 30 binleri bulan nüfusumuz varken bizim devletten aldığımız katkı 12 bin kişi üzerine… Biz sürekli nüfusumuzun minimum 24 bin olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Belediyelere ayrılan bütçe yeterli değil”

Henüz Meclis onayından geçmeyen 2025 Mali Bütçesi hakkında da değerlendirme yapan Ceyhun Kırok, şunları söyledi: “Belediyelere ayrılan bütçe kesinlikle yeterli değil. Henüz Meclis’ten onaylanmış değil ama umarım bu hatadan dönülür. Maliye Bakanı’nın açıkladığı %67-68 oranında bir yerel kaynak artışının mümkün olmayacağı konusunda bütün belediye başkanları hem fikir. Bu konuda bir an önce ciddi bir mali çalışma yapılması lazım. Belediyeler bugün bire bir hizmet veren kurumlardır. Üzerimize vazife olsun veya olmasın her konuda da yardım etmeye çaba gösteriyoruz. 2025 yılı belli ki bir krizle başlayacak. Bugünkü şartlarda aldığımız katkılar, ödediğimiz maaşın zaten kat kat altındayken 2025’te %67 artış yaptığımız takdirde bugünkü maaşları karşılayamayacak. Böyle bir rakamla yıla başlamamız demek, 1 Ocak 2025’te verilecek olan zamla birlikte bizi ekside başlayacaktır demektir. Belediyeler 51/95 sayılı yasada haklarını alamıyor. Trafik cezalarından belediyelere kaynak yatırıldı ama maalesef yaklaşık 20 aydır belediyemiz maliyeden herhangi bir trafik cezasından tek bir kuruş bile almadı. Orada da yaklaşık 15 milyon TL civarında alacağımız var. Aynı şekilde Kıb-Tek’in belediyelerden almış olduğu sokak aydınlatma bedellerinin bir miktarını alıp, sokak aydınlatmalarının tamiratını yapacaktı ama maalesef bu da olmadı. Sadece yasada yazıyor, uygulamada ne yazık ki yok.”

“Eşit, adaletli, herkese aynı mesafede olan bir belediye yapısı oluşturduk”

Ceyhun Kırok son olarak, görevde oldukları son iki yılı değerlendirdi, “iki yılda ekonomik olarak güçlü bir belediye yaratıldı. Bölge halkının güven duyduğu, eşit, adaletli, herkese aynı mesafede olan bir belediye yapısı oluşturuldu” dedi. Halka güven bir belediye olduklarının altını çizen Kırok, “Sokağa çıktığımız zaman insanların tepkisi olumlu yönde. Bu da bizi oldukça motive ediyor. 2025 yılının da umarım ki verimli bir yıl olur” diye konuştu.