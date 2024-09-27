“Eşit – egemen” devlette “temel ihtiyaç” krizi

Serap ŞAHİN

İskele ve Karpaz’da tüp gaz tedarikçisi değişti, yeni firma “yol” nedeniyle tüp başına ‘hizmet bedeli’ talep etti, marketler kar marjının düşmesi nedeniyle tüp gaz alımını durdurdu, “eşit – egemen KKTC’de” Karpaz halkı, kaderine terk edildi.

İskele ve Karpaz bölgesine tüp gaz tedariki yapan firma, yeni yapılan ihaleyle değişti.

Yeni tedarikçi firma, bölgenin uzak olduğu gerekçesiyle tüp başına 15 TL hizmet bedeli talep etmeye başladı. Kar marjları yüzde 1’e düşen market sahipleri ise tüp gaz alımını durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili marketler adına YENİDÜZEN’e konuşan Öncel Market sahibi Burçin Öncel, söz konusu firmanın bölgenin uzak olduğu gerekçesiyle tüp başına 15 TL hizmet bedeli talep ettiğini söyledi, duruma karşı olduklarını ifade etti.

Bölge halkının mağdur olduğunu dile getiren Öncel, durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

Market Sahibi Burçin Öncel:

“Tüp başına 15 TL hizmet bedeli talep ediliyor”

Yeni tedarikçi firmanın tüp gaz fiyatını 450 TL’den 465 TL’ye yükselttiğini ve bölgenin uzak olduğu gerekçesiyle her tüp için 15 TL hizmet bedeli talep ettiğini dile getiren Market Sahibi Burçin Öncel, “Biz marketler adına buna karşıyız” dedi.

Gazın Kalecik’e ulaştığını ancak dolum işlemi için Lefkoşa’ya götürüldüğünü belirten Öncel, bu durumun ekstra maliyet yarattığını dile getirdi.

Öncel, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek, tüp gaz fiyatlarının yakın zamanda daha da artacağını ve bu durumun bir kaosa yol açacağını belirtti.

Market sahibi Burçin Öncel tedarikçi firmayla yaşanan sorunu şöyle özetledi:

"Eski firma ile 20 TL kar marjı ile satıyorduk. Ancak yeni firma bize tüpü 465 TL’den veriyor ve sadece 5 TL kar marjı bırakıyor. Ayrıca 'Sizin bölgeniz uzak, bu yüzden her tüp başına 15 TL hizmet bedeli almam lazım' diyor. Biz de bu duruma karşı çıkıyoruz."