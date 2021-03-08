Eşinin yüzüne cam kase fırtlattı
Demirhan’da bir kişi cam kase fırlattığı eşini gözünden ve yüzünden ciddi şekilde yaraladı.
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Demirhan’da bir kişi cam kase fırlattığı eşini gözünden ve yüzünden ciddi şekilde yaraladı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 15.00 sıralarında, Demirhan’da T.Ö.D.(E-38), aralarında çıkan tartışma sonucunda eşi Ç.N.G.’ye cam kase fırlattı.
Kasenin yüzüne gelmesi nedeniyle Ç.N.G. sağ gözünden ve yanağından ciddi şekilde yaralandı.
Ç.N.G, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından göz servisinde müşahede altına alındı.
T.Ö.D. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : polis, kadına şiddet