Eşinin ‘parasını ve altınlarını’ aldı, hırsızlık süsü verdi: İ.A tutuklandı

Tepebaşı’nda, eşinin mutfak dolabında muhafaza ettiği 8 bin TL ve ziynet eşyalarını alıp olaya hırsızlık süsü vermek için yatak odası ile mutfağı ateşe verip kundakladığı gerekçesi ile 48 yaşındaki İ.A tutuklandı.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“01.06.2022 tarihinde, 09:30 sıralarında, Tepebaşı’nda Şehit İbrahim Latif Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, İ.A.(E-48)’nın, eşine ait olup mutfak dolabı içerisinde muhafaza ettiği toplam 8,000 TL nakit para ile muhtelif ziynet eşyalarını aldıktan sonra olaya hırsızlık izlenimi vermek amacıyla, ikametgahın yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakmak suretiyle kundakladığı tespit edilmiştir.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yatak odasındaki elbise dolabı ve içerisindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”