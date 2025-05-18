Eşini kurtarmak isterken can verdi

Alagadi’de denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçiren eşini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Alagadi-2 Mevkii’nde yüzmek amacıyla denize giren Bayram Nurseyidev (34), boğulma tehlikesi geçiren eşini kurtarmak için denize girdi. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Nurseyidev, çevredeki kişiler tarafından sahile çıkarıldı. Sahilde bulunanlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Nurseyidev, olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.