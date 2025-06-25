Esentepe'de yeni ilkokul binasının temeli atıldı
Çatalköy - Esentepe Belediyesi, Esentepe'deki yeni ilkokul binasının temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.
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Yasmin Moran
Çatalköy - Esentepe Belediyesi, Esentepe'deki yeni ilkokul binasının temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.
Törene Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra bölge halkı katıldı.
Çatalköy - Esentepe Belediyesi, daha önce Çatalköy'de yeni bir ilkokul binası ve okul öncesi eğitim merkezi inşa ederek eğitime kazandırmıştı.
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