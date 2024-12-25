"Esentepe mezarlık yolunun 2. Etap çalışmalarını tamamladık"
Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe'de mezarlık yolunun 2. Etap çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
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Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe'de mezarlık yolunun 2. Etap çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Kırok, dün gece geç saatlerde yaptığı paylaşımda, bölge halkı için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Kırok'un paylaşımı şöyle:
"Zaman fark etmez yeter ki işimiz olsun…
Yeni yıldan önce bitireceğiz diye söz verdik, sözümüzü tuttuk.
1. Etabını daha önce tamamladığımız Esentepe mezarlık yolunun 2. Etap çalışmasının bu gece sonuna geldik.
Bölge halkımıza hayırlı olsun"
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