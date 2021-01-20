Esendağlı: “Hukuka aykırı ve keyfi”

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda online eğitimi yasaklama kararını 'hukuka aykırı ve keyfi' olarak değerlendirdi, "Eşitlik eğitim alanı engelleyerek değil, alamayanı destekleyerek sağlanır" dedi.

Esendağlı, özel okulların müfredat ve akademik takviminin de devlet okullarından farklı olduğunu, bu durumun bakanlık onayından geçtiğini hatırlattı.

Esendağlı'nın paylaşımı şöyle:

Eğitim Bakanı’nın özel okullarda online eğitimi durduran kararı, hukuka aykırı ve keyfidir. Müfredatı ve akademik takvimi belirleme yetkisinin Bakanlıkta olması, bu işleme gerekçe gösterilemez. Çünkü, özel okulların hem müfredatı hem de akademik takvimi devlet okullarından farklı olup bunlar zaten Eğitim Bakanlığının onayından geçmiş durumdadır. Konuyu “Eşitlik” açısından ele almak ise, neresinden tutarsanız elinizde kalan, vahim bir yaklaşımdır. Eşitlik, böyle sağlanmaz. Eşitlik, eğitim alanı engelleyerek değil; alamayanı destekleyerek sağlanır. Tabii bu söylediğimin “asgari standart” ülkeler için geçerli olduğunun da farkındayım.