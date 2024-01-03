Esendağlı: “Bozkurt, ajitasyon ve manipülasyon yapıyor…”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, şimdiye kadar kendilerini şaşırtan sürpriz bir beyana rastlamadıklarını belirterek, İsias Otel’in sahibi ve ilk sanık olan Ahmet Bozkurt’un ifadesi sırasında üslubu, ses tonu ve soğukkanlılığının "rahatsız edici şekilde dikkat çekici" olduğunu vurguladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsias Otel duruşmasını izleyen Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, BRT'ye değerlendirme yaptı.

Esendağlı, Türk Ceza Kanununa göre, davaya usul işlemlerle başlandığını, bunun başında da sanıkların beyanlarının alınması olduğunu dile getirerek, duruşmanın ilk yarısında bir numaralı sanık olan İSİAS Otel’inin sahibi Ahmet Bozkurt’un ifadesi alınarak sorgulamasının, öğleden sonraki süreçte ise Bilge Bozkurt, Efe Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız’ın sorgularının yapıldığını kaydetti.

“Şuana kadar içerikte bizi şaşırtan sürpriz bir beyana rastlamadık. Sanıklar hiçbir şekilde üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmiyorlar. Buna ilişkin müdafaalarını ortaya koyuyorlar. Ahmet Bozkurt bir kusuru olmadığı, Efe Bozkurt otelle alakalı hiçbir şeyi olmadığı müdafaasını ortaya koyuyor, keza kız kardeşi de öyle. Erdem yıldız ise mimar mühendis olarak herhangi bir hata yapmadığı şeklinde bir müdafaa ortaya koyuyor.” diyen Esendağlı, Ahmet Bozkurt’un söylediklerinin sürpriz olmadığını vurguladı.

“Bozkurt, ajitasyon ve manipülasyon yapıyor…”

Ahmet Bozkurt’un suçlamaları kabul etmesini beklemediklerini, fakat üslubu, ses tonu ve soğukkanlılığının rahatsız edici şekilde dikkat çekici olduğunu kaydeden Esendağlı, Bozkurt’un sorgulanması sırasında kullandığı “ben herhangi bir suçum kusurum olduğunu düşünseydim bugün huzurunuzda olmazdım. Giderdim o otelin enkazına ve orada kendi hayatıma son verirdim.” ifadelerine ailelerden çok tepki geldiğini, bunun bir ajitasyon ve manipülasyon olduğunu söyledi.

“Sanıkların online dinlenmesinde bir takım gerekçeler ortaya kondu…”

Sanıkların online sistemde dinlenmesinin bir takım teknik gereklilikler, güvenlik meselesi ve davayı pratik götürme gibi bir takım gerekçelerle yapıldığını, bunun değerlendirmesini, gün sonu hukukçularla yapmanın daha sağlıklı olacağını dile getiren Esendağlı, bu sistemin mahkemenin ara kararıyla olduğunu ve bu hususları değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Esendağlı, bu sorgulamaların davanın seyrini ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmediğini kaydetti.

“Duruşmanın seyrinin tamamlanması bir yılı bulabilir…”

Esendağlı, duruşmaların 2-3 günlük bloklar halinde süreceğinin söylendiğini ancak duruşma tarihlerinin arasının iki ayı bulabileceğinin söylenmesi halinde duruşmanın seyrinin tamamlanması için de sürenin bir yılı bulabileceğinin beklenebileceğini kaydetti.

“Dava her hâlükârda emsal bir dava olacak…”

“Davamız bence her hâlükârda emsal bir dava olacak. Çünkü çok yaygın bir şekilde ifade edilen bilinçli taksir ve olası kast arasında bir teknik hukuki mücadele veriyoruz. Savcının iddianamesinde bilinçli taksit iddiası var biz bunun olası kasta dönmesi gerektiğini iddia ediyoruz.” ifadelerini kullanan Esendağlı, buradan olası kast sonucu çıkmasının Türk yargısı bakımından müthiş bir sonuç olacağını ve bunun caydırıcı bir sonuç olacağını belirtti.

Esendağlı, çıkacak sonucun her hâlükârda Türkiye’de bir emsali oluşturacağının kesin olduğunu vurguladı.

“İddiaların hiçbiri gerçek değil, iftira atılıyor”