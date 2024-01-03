“İddiaların hiçbiri gerçek değil, iftira atılıyor”

Serap ŞAHİN

6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt yargı karşısına çıkarıldı, iddianamedeki ifadelerin tümünü reddetti.

YENİDÜZEN, Adıyaman Adliyesi’nde, Bozkurt’un savunmasını dinledi, öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Bu binayla ilgili ticari konut olarak 1992 yılında belediyeden izin aldım. Buna müsaade edildi. 4’üncü derece deprem bölgesi kapsamında olduğu belirtildi, projeyi ona göre hazırladık.

Bana atılan iftiraların hiçbiri kabul etmiyorum. Bu iftiralar kulaktan dolma sokak ağzıyla atılıyor. Ben bu bölgede tanınan bir insanım, bunlar yalan beyanlar. Bu iddialar Adıyaman’da tanınır bir insan olduğum için ortaya atılıyor.

İnşaatın nasıl yapıldığını bilmiyorum orası ev olarak asla kullanılmadı. İddialar asılsız. Beni çekemeyenler bu iddiaları ortaya atıyor, basın da bu işin içine girdi.

Yan binayı otele dâhil ettiğimizi iddia ediyorlar. Bu yalan. Kaçak kat çıkılmadı, su sızıntısı engellemek için bir alan yarattım. Aileme de iftira atıyorlar. Hiçbiri gerçek değil. Otelimde usulsüz yapılan hiçbir şey yok.

Deprem şiddetinin yüksek oluşu yaşananlara neden oldu. Bu deprem 10 şiddetindeydi. Japon bilim adamı bunu söyledi. Diğer binalar gibi benim binam da yıkıldı.

İftiraların bir tanesi bile doğru olsa enkazın başına gidip hayatımı sonlandırırdım.