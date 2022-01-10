“Eşdeğercilerin mağduriyetini gidermek için adım atacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek adil şekilde yapılamamış eşdeğer mal uygulamalarıyla, gerekse elde kalan puanları nedeniyle yıllardır ciddi mağduriyet yaşayan eşdeğercilerin durumunun ülkedeki adalet duygusunu da derinden yaraladığını söyledi.

Özersay, bu adaletsizliğin, elinde puanı bulunan güney göçmeni eşdeğercilere devlet tarafından uzun süreli taşınmaz mal kullanımı verilerek giderilebileceğini, mağdur olan eşdeğercilerin bu taşınmaz mallardan gelir elde etmelerinin sağlanabileceğini ve geçmişte hükümette oldukları dönemde bu konuda başlattıkları çalışmayı tamamlayarak eşdeğercilerin mağduriyetini gidermeye çalışacaklarını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında bu konuda açıklamalarda bulunan Halkın Partisi lideri Özersay “geçmişte hükümette olduğumuz dönemde bu konuda bir çalışma yapmıştık, şimdi bunu açıklamış olduğumuz kapsamlı bildirgemize de bir taahhüt olarak koyduk. Halkın Partisi olarak hükümete geldiğimizde bu konuda adım atacağız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.