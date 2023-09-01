Türkiye’ye girişi ‘N-82’ tahdit kodu ile engellenen Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, yalnızca Türkiye’den değil, Kıbrıs’ın kuzeyinden de gelen taleple sürecin işlediğini söyledi, “Esas talep buradan geldi” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aşam, konuyla ilgili TC Lefkoşa Elçiliği’ne başvuracağını, hukuk yoluna da gideceğini açıkladı.

Koral, geçmiş yıllara ait örnekler de paylaşarak, “1990’lı yılların başlarında barış için toplantılar yurt dışında yapılıyordu. O dönemde bir grup öğretmene çıkış yasağı getirilmiş, Ercan’da alıkonulmuşlardı.

4-5 yıl önce de güneyde veya yurt dışında okuyan öğrencilere yönelik dönemin Eğitim Bakanı, “Milli davamıza riayet etmediği’ gerekçesiyle Türkiye’deki sınava katılmalarını, olanaklardan faydalanmalarını engellemek istemişti” şeklinde konuştu.

“Beklemediğim bir şey değildi…”

Türkiye’ye girişinin engellenmesi ile ilgili “beklemediğim bir şey değildi” değerlendirmesinde bulunan Aşam, “Ancak somut bir şey olmadığı için kafamda soru işaretleri vardı” dedi.

Aşam, pandemi sonrasında ilk kez Türkiye’ye gittiğini, burada da ‘yasaklı listesinde’ olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Kendisine hiçbir gerekçe gösterilmediğini, N-82 tahdit kodu nedeniyle ülkeye alınmadığını, gerekli açıklama için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurmasını istendiğini de dile getiren Aşam, “Burada hem sorgulamalarda hem de yazılı talepte hiçbir açıklama gelmiyor” dedi.

Ne olmuştu?

Aşam, bir grup sendikacıyla Petrol – İş’in Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gitmişti.

Aşam ile birlikte kongreye katılmak üzere İstanbul’a giden DEV-İŞ eski başkanlarından Hasan Felek YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, Aşam’ın N-82 kodu gerekçe gösterilerek girişine izin verilmediğini ve polis tarafından Göç İdaresi’ne alındığını söyledi.

Felek, daha geniş açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını ifade etti. Aşam, ilk uçakla dün adaya geri dönmüştü.

Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türk sayısı 10’a yükseldi

Türkiye’ye girişi “N-82” ya da “G-82” tahdit kodlarıyla engellenen ve bu durumu kamuoyuyla paylaşan Kıbrıslı Türklerin sayısı, Aşam ile birlikte 10’a yükselmiş durumda.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, gazeteci Başaran Düzgün ve gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

Koral Aşam’ın Türkiye’ye girişi engellendi!