Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, diploma ve reçete soruşturmalarının, eski TC Elçisi Metin Feyzioğlu tarafından düzenlenen “kumpaslar” olduğunu iddia etti, “Esas hedef yargıydı” dedi.

Kanal SİM’de, gazeteci ve yazar Serhat İncirli’nin sunduğu “Günaydın Kıbrıs” programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, çarpıcı iddialar ortaya attı.

Hasgüler, ‘’Hedef yargıydı. Hedef, bu ülkenin saygın yargıcını Adalet Bakanlığı’na karşı diye tutuklamaktı. Bunun için siyasi ayak, idari ayak ve basın ayağı oluşturdular’’ dedi.

“Bu ülkenin değerli yargıcı Narin Şefik, bu ülkede Adalet Bakanlığı’nın olmaması gerektiğini ifade etti. Buna 28 Şubat’ın sivil ayağı da olan Metin Feyzioğlu öfkelendi” diyen Prof. Dr. Hasgüler, “Birinci kumpas Sibel Siber’e yapıldı. Esas gizli özne yargıydı. Yargıyı dağıtma amaçlandı” iddiasını ortaya attı.

Hasgüler, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, (sahte diploma soruşturması) operasyondan iki gün önce Üniversite sahibi ile Lefkoşa’da bir otelde buluştu mu buluşmadı mı? 600 kişinin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda İçişleri Bakanlığı’nda ve Dışişleri Bakanlığı’nda kaç kişi var?” sorularını sordu.

Hasgüler, “Neden bu kumpaslar yapıldı. Nedeni belliydi. Kumpaslar kurarak toplumu alıştırmak istediler. Bunu dahi düşündüler. Adalet Bakanlığı kurmak istediler. Gizli tanık oluşturmak istediler. Aslında Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı simülasyonunu yaptı. Nasıl kumpas kuruluru gösterdi” iddialarını ortaya attı.

“Hukuk camiası ayağa kalkmalıdır” diyen Hasgüler, “Kumpas davalarına karşı dava açılacak mı açılmayacak mı? Siyasi ayağına idari ayağına. Yargı gerekirse ceza davası açmalıdır” ifadelerini kullandı.