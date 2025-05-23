‘Esaretin Bedeli’ Gazimağusa’da sahnelendi

Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı. Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festivalin açılış oyunu olan Esaretin Bedeli, dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) sahnelendi.

Gazimağusa’daki festival etkinlikleri 30 Haziran tarihine kadar sürecek. Festival biletleri www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com ve www.adatickets.com adreslerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor. Gazimağusa’daki oyunlara ait biletler ayrıca oyun günlerinde KÜKOM gişesinden de satın alınabiliyor.