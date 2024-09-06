Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler arama yapıyor

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Bomba alarmı nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı, Erzurum hava sahası kapatıldı.

NTV yayınına katılan TC Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye ‘Uçakta bomba var’ diye yazmış.” dedi. Yolcuların terminal binasına alındığını aktaran Vali Çiftçi, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve bitiş için süre veremediklerini açıkladı.