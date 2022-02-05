‘Erzak bitti, elektrik 10 gün kesikti. Çay bile kalmamıştı…’

Fehime ALASYA

Günlerdir kamuoyu gündemini meşgul eden Sınırüstü Bakımevi’nde yaşananlar ortaya çıktıkça yürek burkmaya devam ediyor.

Özellikle son iki aylık sürede Bakımevinin adeta kaderine terk edildiğini anlatan Bakıcılar, Vakfın mali yöneticisi Fahri Bilgehan’dan bu sürede hiç haber alamadıklarını, aktif yönetici Melek Fahri Doğan’ın ise sağlık sorunları yaşadığı, mali açıdan hükmü bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan YENİDÜZEN de ısrarlı aramalarına karşın Halk Vakfı Yaşam Sitesi Mütevelli Heyeti’nden kimseye ulaşamadı. Vakfın mali yöneticisi Fahri Bilgehan’ın yaklaşık iki aydır ‘kayıplarda’ olduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan ve ismini vermek istemeyen Bakımevi Bakıcılarının anlattıkları ise oradaki insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu.

Maaş geriliklerinin olduğunu da kaydeden görevliler, tüm imkansızlıklar içerisinde her şeye rağmen son güne dek bakımevindeki kişiler için hizmet verdiklerini savundu.

Bakıcılar, “Sesimizi ancak bu kadar çok basın gündeme getirince duydular” dedi.

‘Özel oda ücretleri aylık 6 bin 500 TL, normal oda ücretleri ise aylık 5 bin 500 TL’

Mali Yönetici Fahri Bilgehan’ı yaklaşık iki aydır hiç görmediklerini, telefonuna ise ulaşamadığını anlatan Bakıcılar, son zamanlarda ortaya çıkan bazı isteklerinin Melek Fahri Doğan tarafından karşılandığını anlattı.

Özel oda ücretlerinin aylık 6 bin 500 TL, normal oda ücretlerinin ise aylık 5 bin 500 TL olduğu bilgisini veren Bakıcılar, birkaç kişinin masraflarının ise Sosyal Hizmetler tarafından karşılandığını ifade etti. Aylık sabit gelirlerin ne amaçla kullanıldığı ve üyelerin veya ailelerinin Vakfa düzenli olarak yaptığı aylık ödemelerle ilgili bilgileri olmadığını ifade eden bırakan Bakıcılar, tüm mali idarenin Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı alan Fahri Bilgehan yönetiminde olduğunu belirtti.

Yaklaşık iki aydır Fahri Bilgehan’dan haber alamadıklarını, bu sürede çeşitli ihtiyaçların ortaya çıktığını anlatan Bakıcılar, Bakımevinde çalışan ve bireysel olarak oradaki kişiler için mücadele veren görevlilerin çok zor günler geçirdiğini savundu.

‘Erzak bitti, elektrik kesildi…’

Bakımevi’nde yaşanan bazı sıkıntılara değinen Bakıcılar, oradaki insanlık dramını bir kez daha şöyle ortaya koydu:

“Son iki aydır çok kötü günler yaşadık, derdimizi anlatacak kimseyi bulamadık. Fahri Bilgehan’ın telefonu sürekli kapalıydı, mesaj atıyorduk, arıyorduk, ulaşamıyorduk.

Elimizdeki erzaklarla son bir aya kadar idare edebildik, stokumuz tükenmiş, ortaya çıkan sorunları çözemez olmuştuk.

Yakın geçmişte, soğuk günlerde elektriklerimiz kesildi, bir hafta 10 gün elektriksiz kaldık. Melek Teyze bir şeyler yapıp sorunu çözdü. Son iki ayda gelinen bu noktaya kadar tamamen bizim bireysel çabalarımız ile ulaştık. Son zamanlarda eve gitmeye başladık, gece orada kalamadığımız için çok zorlandık, eve gidiyorduk ama gece ne yapıyorlar diye de merak ediyorduk. Çoğu zaman gece çıkıp geri gidiyor onları kontrol ediyorduk.”

“Herkes sorunları biliyordu ama kimse gelip de müdahale etmedi”

“Kimse de gelip neyiniz var diye sormadı. Herkes sorunları biliyordu ama kimse gelip de müdahale etmedi. Tek başımıza bu insanlara kol kanat gerdik.

Çamaşır makineleri bozulduğu için 4 ay elimizde çamaşır yıkadık, en son çamaşır tozu kalmadığı için hepimiz evimizden çamaşır tozu getirip çamaşır yıkadık.

Yaşadıklarımızın ortaya çıktığı gün sabah onlara yapacak bir siyah çayımız kalmamıştı, onu da evden alıp geldik.”

Mütevelli Heyeti ‘kayıp’…

Halk Vakfı Yaşam Sitesi Mütevelli Heyeti’nde toplamda 5 kişinin yer aldığı, bunların Bakımevi kurucularından Melek Fahri Doğan, oğlu Bülent Bilgehan, torunu Fahri Bilgehan ve sadece yasal kayıtlı olarak iki kişinin daha olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu süreçte Mütevelli Heyetinde en çok aranan isim olan ve birkaç ay öncesine dek aktif olduğu ifade edilen Fahri Bilgehan’dan haber alınamadığı da kaydedildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Fahri Doğan’a uzun süredir ulaşılamadığı, Doğan ile herhangi bir iletişimi olmadığını belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgide ise Halk Vakfı Yaşam Sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve birkaç ay öncesine kadar Vakıfta aktif olarak yer alan fakat son bir buçuk, iki aydır kayıplara karışan Fahri Bilgehan’a ulaşılamadığı yönünde oldu.

Bakımevi kurucularından Melek Fahri Doğan’ın ise COVID-19 olduğu için Pandemi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.