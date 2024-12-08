Ercan'daki grev, "yasadışı" şekilde "yasa gücünde kararname" ile yasaklandı

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümeti, Ercan Havalimanı’ndaki sorunları çözmek yerine, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın başlattığı grevi üçüncü kez ertelemek için yasa gücünde kararname çıkararak 60 günlüğüne erteleme yoluna gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, “Ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde, 9 Aralık 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin 9.12.2024 tarihinden itibaren, 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.” denildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, grevi ertelemek için Hükümetin yasa gücünde kararname çıkardığını, bunun yasal olmadığını belirterek karara sert tepki gösterdi. Kapısız, Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinden bu yana yaşanan itilafların havacılık güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve hükümetin özel şirkete milyonlarca Euro aktarırken çalışanların haklarını korumadığını söyledi. Hükümeti “yasa tanımaz çete” olarak nitelendiren Kapısız, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız:

“Yasa tanımaz çete”

UBP-YDP-DP Hükümeti tarafından üçüncü kez ertelenen grevin yasal olmadığını, erteleme yoluna gitmek için yasa gücünde kararname çıkarıldığını belirten Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı

“Yasa gücünde kararlamayla kendilerini hak tanıdılar. Anladığım kadarıyla bu memlekette yasa yapacak bir meclis de yok. 10 tane padişah çıkmış, onlara Hükümet demeye dilim yok. 10 tane çete” ifadelerine yer verdi. Hükümeti “yasa tanımaz çete” olarak nitelendiren Kapısız, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

“Bu eylemi durdurmanın en normal yolu bizimle oturup bir protokol imzalayacaklardı.” diyen Kapısız,

grev yapma gerekçelerinden birinin Ercan Havalimanı’ndaki özelleştirme sürecinden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirtti. Şirketin 2012’den bu yana havacılık hizmetleri için gerekli harcamaları yapmayı reddettiğini ifade ederek, “Bu itilaflı durum ortadan kaldırılmadığı için havacılık güvenliği tehlikeye giriyor. Uçaklarımız havada kaldı, hizmet veremez duruma geldik. Sürekli uyarıyoruz, ama sorunlar çözülmüyor.” diye konuştu.

Kapısız, hükümetin özel şirkete milyonlarca Euro aktardığını ancak çalışanların haklarını korumak yerine yasalarla çalışanlara yük bindirmeye çalıştığını söyledi:

“Ercan’daki itilafı çözmek ve Maliye Bakanı’nın çalışanın cebine el atmamasını garanti altına almak için bir protokol imzalamaları gerekiyordu. Ama yasa tanımaz bir çete gibi davranmayı tercih ettiler.” dedi.