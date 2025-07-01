Ersoy: “Özgür ve özerk tiyatro için Meclis'e üç yasa tasarısı sunduk"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, tiyatro alanında özerklik sağlamak amacıyla üç yasa tasarısı hazırlayıp Cumhuriyet Meclis’ine sunduklarını belirtti.

Ersoy, BRT’de yayınlanan “14. Saat” programında yaptığı açıklamada bu girişimin partilerinin sanatın özgürleşmesi yönündeki temel taleplerinden biri olduğunu vurguladı.

Ersoy, tasarıların, belediye tiyatroları ile Devlet Tiyatrosu’na yönelik yapısal değişiklikleri kapsarken, sanat üretiminin siyasi etkilerden arındırılmasını amaçladığını söyleyerek, mevcut sistemde sanatçıların yönetime bağlı şekilde "baskı ve oto-sansür riskiyle karşı karşıya kaldığını" ifade etti.

Bu nedenle, Belediyeler Yasası’nda yapılacak değişiklikle tiyatro kurumlarının kendi disiplinlerini belirleyebilmesini hedeflediklerini söyleyen Ersoy, Devlet Tiyatrosu için önerilen değişiklikler arasında ise “özerk bir tiyatro kurulu kurulmasının” yer aldığını kaydetti.

Bu kurulun sanatçılardan ve bağımsız temsilcilerden oluşacağını aktaran Ersoy, genel müdürlük makamının sanatsal yetkilerinin sınırlandırılacağını belirtti.

Tasarının “Devlet sanatın özgürce gelişebileceği ortamı yaratır, sanatçıyı koruyucu, destekleyici, özendirici ve ödüllendirici önlemlerini alır” ifadelerini içeren Anayasa’nın 62. maddesinden ilham aldığını dile getiren Ersoy, sanatın baskıdan uzak ve destekleyici bir ortamda gelişmesi gerektiğini söyledi.

Genç kuşağın imkânsızlıklara rağmen üretkenliğini koruduğunu belirten Ersoy, devletin sosyal görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını belirtti.