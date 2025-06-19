Ersoy: “İran - İsrail savaşının enflasyonist etkileri olacak”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy, İran - İsrail savaşının ülkede enflasyonist etki yaratacağını, ABD’nin de savaşa girmesiyle petrol fiyatlarının artacağını ve hükümetin bu konuda herhangi bir önlem almadığı hakkında konuştu.

BY’den verilen bilgiye göre, Ersoy, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Ersoy, ülkeyi yönetenlerin gençlere sahip çıkması, onlara güvenli, refah içerisinde bir gelecek sunması, iş imkanlarından ev sahibi olabilmeye kadar bir çok imkan sağlaması gerektiğini belirtti.

“Ülkede belli ki sığınak yok” iddiasında bulunan Ersoy, sığınaklar için alınan vergilere işaret etti ve hükümetin sığınaklarla ilgili açıklama yapmasını istedi.

Seyrüsefer, eğitim ve sağlık için vergiler de alındığını kaydeden Ersoy, “Buna rağmen ülkede eğitim, sağlık, yol olmadığını” öne sürdü.

Planlama ve kamuculuğun önemine işaret eden Ersoy, toplumun ihtiyaçlarının ileriye dönük planlama ve kamucu politikalarla çözebileceğini ifade etti.

Ersoy, Kıbrıs'ın kuzeyindeki ultra zenginlere yönelik teşvik ve vergi aflarıyla ilgili eleştirilerde de bulundu.

İngiliz üstlerinden kalkan uçakların İsrail ordusu için istihbarat topladığını, askeri mühimmat taşıdığını belirten Ersoy, sadece adada yaşayanları hedef haline getirdiği için değil, Ortadoğu halklarının başına bomba olarak düştüğü için İngiliz üstlerinin bu adadaki varlığına doğrudan karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Ülkeye giriş çıkışlarda ciddi anlamda kontrol mekanizmasının olmadığını ileri süren Ersoy, üniversitelerin getirdikleri öğrencilerden sorumlu tutulması gerektiğini de kaydetti.