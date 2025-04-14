Ersoy: Dinsel referanslar kamusal düzenin belirleyicisi olamaz

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın başörtüsünün “İslam’da zorunluluk” olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Ersoy, dini sembollere yönelik düzenlemenin hem laiklik ilkesine hem de toplumsal eşitliğe aykırı olduğunu vurguladı. Yazılı açıklama yapan Ersoy, Berova’nın “Haç kolye takılamaz çünkü dinen zorunluluk değil; ama başörtüsü takılabilir çünkü zorunluluktur” şeklindeki ifadesine tepki göstererek, “Başörtüsünün İslam’da zorunlu olup olmadığı farklı görüş ve yorumlara açık bir meseledir. İslam dünyasının kendi içinden birçok akademisyen ve ilahiyatçı da başörtüsünü dinin olmazsa olmazı olarak görmemektedir” dedi.

Ersoy yaptığı açıklamada, bu konuda görüş belirten isimlerden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ayşe Sucu, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ve Prof. Dr. Bahriye Üçok’un görüşlerine yer verilerek, dinin yorum farkları barındırdığı, dolayısıyla devletin bu yorumlardan birini temel alarak düzenleme yapamayacağını vurguladı.

"Laik Devlet dini esas almaz"

Ersoy açıklamasında, “Devlet eğer laik bir devletse, kural koyarken dini referansları dikkate almaz” denilen açıklamada, kamusal alanın belirleyicisinin yalnızca akıl, bilim ve toplumsal sözleşmeler olduğunun altını

çizdi. Devamında, “Farklı inanç gruplarının ve inançsızların bir arada yaşadığı bir toplumda, bir dinin kuralları esas alınamaz. Devlet tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu sürece laiklik sağlanmış olur.” dedi.

"Tüzükteki belirsizlik kaosa yol açar"

Yeni düzenlemede geçen “inançların gerektirdiği tercihlere olanak tanınması” ifadesine de dikkat çeken Ersoy, bu ifadenin sadece dinsel inançları değil, felsefi görüşleri, ideolojileri, soyut kavramlara olan inancı da

kapsayabileceğini belirtti. “Bu durumda öğrenciler haç kolyeyle de, gamalı haç kolyeyle de, Diyonisos maskesiyle de okula gelebilir. Böyle bir uygulama çocukların ortak eğitim alanında eşitlik içinde gelişmelerini

imkânsız hale getirmiştir,” ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar üzerinden siyaset yapılamaz"

Ersoy açıklamasına, şu sözlerle sona erdirdi; “Çocuklar üzerinden siyasal çıkar devşirmeyi, dini simgeleri

araçsallaştırmayı gelenek haline getiren siyasal İslamcılara ve işbirlikçilerine karşı eğitimde laik, eşitlikçi,

demokratik ve bilimsel yaklaşımı ödünsüz bir biçimde savunacağız.”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, tüm ilerici kamuoyunu bugün saat 18:00’de Meclis önünde

buluşmaya çağırdı.