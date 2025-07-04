Ersoy: “Asgari ücret kağıt üzerinde kaldı”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, ülkede çoğu işçinin haftada 40 saatten fazla çalışmasına rağmen ek mesailerinin ödenmediğini, asgari ücretin altında bir gelir elde ettiğini belirtti.

Ersoy, asgari ücretin kağıt üzerinde kaldığını kaydederek, siyasetin halkın dertlerinden kopuk ilerlediğini dile getirdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, ADA TV’de, Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

Hükümet ve muhalefete eleştirilerde bulunan Ersoy, sorunların kronikleştiğini ve partilerinin bu sorunlara gerçekçi çözümler üretmek yerine birbirlerini suçlamayı tercih ettiğini ifade etti.

Asgari ücretin altında elde edilen gelire yönelik çözüm önerisinde bulunan Ersoy, işçilerin giriş-çıkış saatleri ve ek mesailerinin kayıt altına alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu'na online olarak iletilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Ersoy, Bağımsızlık Yolu'nun henüz parti meclisinde seçim tavrını tartışmadığını ancak prensip olarak her seçimde aday göstermeyi hedeflediklerini söyledi.