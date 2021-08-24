Eroğlu'nun sağlık durumu: “Durumu iyi, tedavide yüz güldüren noktaya geldik”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili basın toplantısı düzenledi, durumunun “iyi olduğunu” açıkladı.

Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Eroğlu’nun tedavisinde “yüz güldürücü” noktaya gelindiğini söyledi.

Yenen, Eroğlu’nun YDÜ Hastanesi’ne “baş dönmesi, konuşma bozukluğu” şikayeti ile başvurduğunu ifade ederek tedavisinin sürdüğünü anlattı.

“Bu sabah itibarıyla olumlu sonuçları gördük”

Yenen “Sayın Cumhurbaşkanımız dengesizlik ve konuşma güçlüğü ile hastanemize başvurdu. Sağlığı iyi görüldü. Nörolojik açıdan beyin zarını etkileyen bir enfeksiyondan şüphe ettik. Bu sabah itibarıyla olumlu sonuçları gördük” diye konuştu.

Prof Yenen “Derviş Eroğlu bu sabah itibarıyla her türlü konuşulanı anlayabilecek konumdadır” dedi.

Prof Yenen şunları ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı takibin hiçbir aşamasına solunum cihazına bağlanmamıştır, uyutulmamıştır. Takiplerimiz nörologlardan ve kardiyologlardan oluşan birer ekip tarafından sürüyor. Bu takip yoğun bakımda gerçekleştirilmiştir. Zamanında uygun tanı ve tedavinin başlanması nedeniyle yüz güldürücü bir noktaya gelmiş bulunuyoruz”

Duygu: Kalbinde sıkıntı yok

Prof. Dr. Hamza Duygu ise kardiyoloji konusunda bir sıkıntıya rastlamadıklarını söyledi. Eroğlu’nun kalp ile ilgili bir sıkıntısı olmadığını kaydeden Duygu takibin nörolojik takip şeklinde devam ettiğini söyledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da YDÜ Hastanesi’ne teşekkür ederek babasının tedavisinde 17 saat gibi kısa sürede iyi bir noktaya gelindiğini ifade etti. Canaltay "17 saat gibi kısa bir sürede babamın toparlanmasında ve herşeyi ile tedavisinin yoluna girmesinde emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim. Yakın Doğu Hastanesi'ndeki bir mucize olan bu tedavi sürecine ailem adına teşekkür ediyorum" dedi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Derviş Eroğlu yoğun bakımda