Derviş Eroğlu yoğun bakımda

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yoğun bakıma alındı. Öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Eroğlu'nun tedavisine başlandı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Eroğlu'nun solunumunda sıkıntı olmadığını durumu ile ilgili yarın daha net açıklama yapılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, “Derviş Bey hastanemizde yoğun bakımda tutuluyor. Viral bir enfeksiyondan şüphe ediyoruz. Öğle saatlerinde hastanemize geldi, şu aşamada durumu daha iyidir, hassasiyetle takip ediyoruz. Yarın çok daha net bilgi verme şansımız olacak” diye konuştu.