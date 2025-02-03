Erkut Şahali: "Bu uygulama değil, doğrudan cezadır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Türkiye’ye girişi yasaklanan kişilerle ilgili TC ve KKTC arasında imzalanan Konsolosluk yardımına işaret etti, "Bahsettiğimiz anlaşma, KKTC ile TC arasında, KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulması hakkında bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın ikinci cümlesi şu şekilde: 'İki ülke arasındaki müstesna ilişkiler ve iş birliği ışığında.” dedi.

Şahali anlaşmanın Türkiye'nin KKTC iç ve dış güvenliğini doğrudan sağladığını belirterek, "Örneğin, tüm istihbarat faaliyetleri Türkiye’ye emanet edilmiştir. Bu devletin gerek iç güvenliği gerek dış güvenliği doğrudan Türkiye tarafından yönetilmektedir. O yüzden Türkiye aleyhine güvenlik sorunu oluşturan kişilerin kim olduğuna da Kıbrıs’ta yürüttükleri faaliyet doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti makamları karar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Şahali, KKTC sınırlarında kimlerin barındırılacağına kararın KKTC devletinin yetkilileri tarafından verileceğini, ancak Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden KKTC uyruklularının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından bildirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Şahali, söz konusu kişilerin, sadece düşüncelerini ifade ettikleri için Türkiye'ye alınmadığını ve bu durumun bir cezalandırma olduğunu belirtti. "Bu insanlar sadece düşündükleri ve düşündüklerinin bir kısmını ifade ettikleri için böylesi bir cezaya maruz bırakılmışlardır. Uygulama değil, bu doğrudan cezadır" dedi.