“Erken Teşhis hayat kurtarır”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada, kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

"1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı" dolayısıyla Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, kanser hastalığının, tüm dünyada giderek artış gösteren, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de sıklıkla görülen, 40’lı ve üzeri yaş grubundan insanları tehdit eden, önemli bir sağlık problemi haline geldiğini kaydetti.

Hastalıkla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek adına, toplum bireylerinin kanser hastalığının erken tanısı ve korunması konularında farkındalığının yaratılması ve bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kanlıada, kanser hastalığının, sadece kişiyi değil, aileleri, toplumları, devletleri ve ülkeleri de önemli derecede etkisi altında tutabilen, insanların yaşamını önemli derecede etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

‘Ulusal Kanser Kontrol Programları’nın devlet çatısı altında oluşturularak kesintisiz ve bilimsel bir şekilde yürütülerek, kanserle mücadeledeki önemini vurgulayan Kanlıada, “uzun sürede gelişen ve oldukça sessiz davranan bir kanser türü olan prostat kanserinin erken tanısı, bu kanser türüne özgü tarama yöntemi ile erken tespit edilebilen, tespit edildiği takdirde de tedavisi ile sağlıklı bir yaşama kavuşma şansı yüksek olan bir kanser türüdür.” şeklinde konuştu.

Kanser verilerinde, diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinin oluşumunda rol oynayan kesin nedenlerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Kanlıada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak, mart ayının "Prostat Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı" olması nedeniyle erkekler arasında sıklıkla görülen bu kanser türünün, erken tanısının mümkün, tedavi şansının yüksek olduğunu belirtti ve özellikle erkeklerin hastalık konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Mart ayı boyunca ‘PSA Test Taraması’ yapılacak

"Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 1-31 Mart tarihleri arasında ada genelinde belirledikleri merkez yerlerde ‘PSA Test Taraması’ yapılacağını duyuran Kanlıada, bu taramalara mutlaka katılım gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kanlıada, Prostat Kanseri Farkındalık Ayı taramaları için Yakın Doğu Üniversitesi ve Laboratuvarlar Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde Lefkoşa’da Prolab Tıbbı Tahlil Laboratuvarı; Referans Laboratuvarı, Girne’de Erduran Laboratuvarı, Mağusa ve Güzelyurt’ta Yöntem Laboratuvarının hizmet vereceğini kaydetti.

Kanlıada ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi gezici aracı ile kan alımı yapılacağını belirtti.

Derneğin etkinliğine 3 Mart Pazartesi günü saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayacağını dile getiren Kanlıada, tarama programını paylaştı.

Programa göre taramalar, 3 Mart Pazartesi saat 9.30-11.00 arasında Meclis Binası; 5 Mart Çarşamba saat 10.00-12.00 arasında Girne Pazarı; 6 Mart Perşembe saat 10.00-12.00 arasında Mağusa Pazarı; 7 Mart Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında İskele Pazarı; 9 Mart Pazar günü saat 10.00-12.00 arasında Lefkoşa Pazarı’nda olacak.

Haber: Hurşide Baybora (TAK)