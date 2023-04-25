“Erken seçimden kaçıyorsunuz! Bilin ki bu seçim işaret fişeği olacak…”

Meclis Genel Kurulu, Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan milletvekilliğine yönelik ARA SEÇİMİ için 25 Haziran önerisini görüştü.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tercihin ‘erken seçimle’, ‘bir milletvekili için seçim’ arasında olduğuna işaret etti, ülkedeki koşullar göz önünde bulundurulduğunda ‘bir milletvekili için seçimin’ şimdi tartışma konusu olduğuna vurgu yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Hükümet’in erken seçimden kaçtığının altını çizdi, Meclis Birleşimi’nin nisap sıkıntısı nedeniyle güçlükle toplandığına, Meclis çalışması sırasında da 3 kez yoklama yapıldığına işaret etti.

Son seçimin iradesinin şu anda temsil edilmediğine vurgu yapan Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun partisi ile seçimini kazanmasının ardından Başbakan olamadığını hatırlattı, yapının ‘meşru olmadığının’ altını çizdi.

“Hiçbir şekilde inandırıcı değilsiniz, varlığınız size oy verenler nezdinde de meşru değil” diyerek Hükümet’e seslenen Erhürman, “Seçime girme meselemiz 18 milletvekilimizi 19 yapma değil… Bilin ki bu seçim işaret fişeği olacak. Anlamı, bu ülkenin bu zihniyetten kurtarılmasıdır” dedi.

Halka da ‘şikayet etme dönemi bitti’ çağrısı yapan Erhürman, Hükümet’in böylesi bir dönemde ülkeyi iki kez seçime mecbur bırakacağını belirtti. Bu seçimle erken seçimin bir süre daha erteleneceğini ama fişeğinin atılacağını kaydetti.