Erinç Aydınova: “Birçok ülkede şubeler açacağız, ilk açılış haftaya Pakistan’da”

Mardo Genel Müdürü Erinç Aydınova, Mardo’nun ilk yurtdışı şubesini haftaya Pakistan’ın İslamabad şehrinde açmaya hazırlandığını açıkladı.

Erinç Aydınova, sadece Pakistan ile kalmayıp birçok ülkede şubeler açacaklarını söyledi.

“Pakistan bizler için çok önemli bir adımdı. Bu açılım ile beraber, diğer yurtdışı yatırımcılarının ilgisini çekerek, diğer ülkelerden de çok önemli talepler geldi” diyen Mardo Genel Müdürü Erinç Aydınova, talepleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Açıklamasında “Yerli üreticilerimize de referans olmak bizleri çok mutlu etmektedir. Mardo’nun bu açılımı mutlaka bizler gibi diğer yerli üreticilerimizin de bu alanlara açılımını teşvik edecektir” diyen Erinç Aydınova şunları dile getirdi: “Misyonumuz, yurtdışından gelen kazançlarımızı, ülkemizde yatırım yaparak, vatandaşlarımıza yeni istihdamlar kazandırmaktır. İleriki zamanlarda Mardo ailesi olarak, memleketimizin gençlerine çok önemli projeler ile katkıda bulunacağız. Bu markanın oluşmasına katkıda bulunan başta halkımız olmak üzere, tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz”