Erhürman’dan Oğuz’a öneri: Gerekirse el koyma yetkinizi kullanın, araçlar yangın bölgesinde kalsın
CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Mersinlik’teki yangınla ilgili çelişkili açıklamalar geldiğini söyledi.
A+A-
CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Mersinlik’teki yangınla ilgili çelişkili açıklamalar geldiğini söyledi.
Erhürman, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a gerekliyse el koyma yetkisini kullanarak, yangının yayıldığı yerde iş araçlarının sabit şekilde durması gerektiğini belirtti.
Bu haber toplam 396 defa okunmuştur
Etiketler : meclis, yangin, tufan erhürman