Erhürman’dan “Kimliksizler”in eylemine destek

Kimliksizler grubundan bir heyet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamayan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı hak ihlallerini anlattı ve 19 Kasım Cumartesi sabahı yapılacak yürüyüşe destek istedi.

Erhürman, konunun yakından takipçisi olduklarını, gerek parlamentoda gerekse uluslararası platformlarda çözüm amaçlı dile getirdiklerini vurgulayarak destek belirtti.

Azer: “Yasal süreçleri ilerletebilmek için eylemlilik şart”

Kimliksizler heyeti adına konuşan Can Azer, ebeveyninden biri Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan çocuklara vatandaşlık verilmesi için davaların ve hukuki mücadelenin sürdüğünü aktararak bu süreçleri ilerletebilmek adına kamuoyu baskısının gerekli olduğunun altını çizdi.

Konunun Kıbrıs Sorunu ile ilişkilendirilmesinin ve çözüm sonrasına ertelenmesinin uzun zaman alacağını ve bu zaman içerisinde özelikle gençlerin yaşadığı mağduriyetlerin telafisi olmadığını da vurguladı.

Erhürman: “AB Yurttaşlığı alamayan benden daha Kıbrıslı gençler var”

Açılan örnek davalara destek verdiklerini söyleyen Tufan Erhürman, bu hukuk dışı ve keyfi uygulama ile mağdur edilen çocukların yanında olduklarını belirtti. Gerek konuşmasıyla gerek kültürel adaptasyonuyla Kıbrıslı olan binlerce kişinin Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkının önemini vurguladı. Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

“Anne Kıbrıs, baba Türkiye kökenli veya tam tersi. "Kıbrıs Cumhuriyeti", yani AB vatandaşı olamaz diyor güney Kıbrıs yönetimi. Ortaya konulmaya çalışılan "gerekçe"ler çağ dışı, insan haklarının kıyısından bile geçmiyor. Ve bu saçma sapan uygulamayla mağdur edilen aileler, hukuki girişimlerinin, açtıkları davaların yanında eylem kararı da almak zorunda bırakılıyorlar. Bu çağ dışı, insan haklarına aykırı uygulamanın karşısında, mağdur edilen çocuklarımızın yanındayız.”

Toros: “Konuyu uzun yıllardır uluslararası platformlarda dile getiriyorum”

Görüşmeye katılan CTP Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkını uzun yıllardır uluslararası platformlarda dile getirdiğini aktararak, eyleme desteğini belirtti.