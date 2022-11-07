Erhürman’dan hükümete: Ulak görevi görüyorsunuz, para geliyor AKSA’ya gidiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2021’den bugüne Türkiye ile imzalanan protokollerin kalkınma ile alakası olmadığını söyledi.

Erhürman, hükümeti eleştirerek, “Ulak görevi görüyorsunuz. Para geliyor, AKSA’ya gidiyor. Karşılığında ne verdiniz? Bu vizyondan vazgeçin” diye sordu.

Türkiye’den ek protokol kapsamında 1 milyar 97 milyon TL kaynak geleceğinin açıklandığını, bu rakamın 900 milyon TL’sinin elektrik borcu nedeniyle AKSA’ya ödeneceğine dikkat çeken Erhürman, protokolün elektrik borçlarının ödenmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekti.

Erhürman, “Geçtiğimiz dönemde de 560 milyon TL AKSA’ya olan borçlar için geldi. Türkiye’den başka bir rakam gelmedi” diyerek, “Bununla ilgili taahhüt nedir? AKSA ile olan sözleşmenin uzatılması mıdır?” sorusuna yanıt istedi.

Kıb-Tek ile ilgili Sayıştay raporunun gündemde olduğunu ifade eden Erhürman, bu rapora gerek kalmadan Ekim 2021’den beri yapılan uygulamalar nedeniyle kurumun ardı ardına zarara uğratıldığını da kaydetti.

TPIC ile sözleşme…

TPIC ile imzalanması gündemde olan 5 yıllık sözleşmeye de değinen Erhürman, “Çevresel, ekonomik etkilerini göreceğiz. Hukuken de sıkıntı ortada. TPIC, Anonim şirketse, özel şirket demektir. Özel şirketse uluslararası anlaşma nasıl yaparsınız?” diye sordu.

Erhürman, “Sizin 5 yılınız yok. Kendinizden sonraki bağlayıcı mı yapacaksınız?”

Sınav Tüzüğü’nde değişiklik: İstişare etmeden yapmayın, uyarıyorum

Erhürman, iki sendikanın itirazına rağmen, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yapmak istediğini gündeme getirdi.

“Alelacele yapılacak bir değişiklik olmaz, kurumun güvenini sarsacak noktaya gelmesi halinde bunun altından kimse kalkamaz” diyen Erhürman, bu konuda ana muhalefet ve sendikalarla istişare adım atılmaması konusunda uyardı.

Hademelerin grevi…

Okullarda hademe olarak görev yapan çalışanların günlerdir sürdürdüğü grevi Meclis’te gündeme taşıyan Erhürman, bu konuda mahkemenin verdiği ara emrini hatırlattı, “Bu kişiler, grevde oldukları süre boyunca dışardan görevlendirme yapılamaz. Ara emri bunu diyor” dedi.

Erhürman, çalışanların iş, maaş ve yatırım güvencesi istediklerini vurguladı.