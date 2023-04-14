Erhürman’dan Hükümet’e: “Bu yolda hayır yok! Bu yoldan geri dönün, diyalog kurun…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in Kıb-tek’le ilgili tutumu eleştirdi, ‘diyalog kurma, ortak akıl arama’ çağrısı yaptı.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Hastası, çoluğu, çocuğu, bebeği, esnafı... Elektriksiz kalan da bu ülkenin insanı, bizim insanımız, Teknecik'te gecenin soğuğunda eylemde olan da...

Çok basit... Diyalog kuracaksınız. Gerçekten ne yapmak istediğinizi de, nasıl yapmak istediğinizi de anlatacaksınız ve bu ülkenin uzmanlarına, ortak aklına güveneceksiniz!

Ama tabii ki bunu yapabilmek için önce kendinize, ortaya koyduğunuz "proje"ye güvenmeniz gerekiyor. Ortada bilimsel yöntemle çalıştığınız bir proje yokken yine de "iş yapmaya" kalkarsanız sonuç belli:

Ülkeyi kaosa sürüklersiniz, insanlar elektriksiz kalır, siz paniğe kapılıp ona buna saldırmaya, insanları, kurumları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya başlarsınız ve nihayetinde karanlık bir yola girersiniz.

Bu yolda hayır yok! Bu yoldan dönün, diyalog kurun ve ortak aklı arayın. Başlattığınız ve sebep göstermeden kopardığınız istişare sürecini hareketlendirin. Günü kurtarmak için seçtiğiniz yollar geleceği kaybettirir. Ama geleceği kaybetmeyeceğiz! Çünkü bu halk sizden ibaret değil!”

"Bu ülke sendikalar cumhuriyeti değil!"

"Bu ülke iki milletvekiliyle parmağın üstünde oynatılacak bir ülke de değil! Bu ülke parmak hesabıyla "çoğunluk diktatoryası"na mahkum edilebilecek bir ülke hiç değil!

Bu halk, kurumuyla, kuruluşuyla, yetişmiş insan varlığıyla, demokrasiyi parmak hesabından ibaret görmeyen, kavgaya ayrışmaya değil, diyaloga ve istişareye açık demokrasi kültürüyle kendi kendini yönetmeye ehil!

Bunu öğreneceksiniz!.. Bu halk size bunu öğretecek! Bundan eminim! Aslında keşke biraz çaba gösterip bu ülkeyi, bu halkı sevmeyi de öğrenseniz diyeceğim ama onu başarabilir misiniz, işte ondan emin değilim!"