Erhürman’dan hükümete: “Ben yaparım olur” zihniyeti yeniden harekete geçti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ana muhalefete haber vermeden AD-HOC komitenin gündeminde olan “yerel yönetimler reformunu” görüşmek üzere yarın sabah üye çoğunluğu olan İdari Kamu ve Sosyal İşler Komitesini toplantıya çağırdığını açıkladı.

Erhürman, “reform"u belediye kapatmaktan ibaret sayan "ben yaparım olur"cu zihniyet yeniden harekete geçtiğini vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hükümet", bize haber verme gereği dahi duymadan, ad hoc komitenin gündeminde olan "yerel yönetimler reformu"nu görüşmek üzere, yarın sabah için, üye çoğunluğuna sahip olduğu idari ve sosyal işler komitesini toplantıya çağırmış!

Belli ki "reform"u belediye kapatmaktan ibaret sayan "ben yaparım olur"cu zihniyet yeniden harekete geçti! Hem de CTP, yarından itibaren kamuoyu ile paylaşacağı somut reform önerilerini masaya koymuşken!

Görelim bakalım, Kıbrıs Türk halkı, yarattığınız bunca kaosun içerisinde, "iş yapar görünmek için" yerel yönetimleri de kaosa sürükleme çabanıza geçit verecek mi!”