Erhürman’dan hükümete: “Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, konuşmasına Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya soru sorarak başladı, “Protokolde TC tarafının taahhütlerini yerine getirmemesinin nedeni olarak, komitelerde görüşülen yasalarla ilgili muhalefetin tıkaç görevi gördüğüne” yönelik açıklama yapıp yapmadığını sordu.

Arıklı, “Böyle bir şey söylemedim” dedi, Erhürman ise Meclis işleyişinde bugüne kadar ilgili yasa tasarılarının komite başkanı tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı, Arıklı’yı kamuoyunu yanıtlamakla suçladı.

Erhürman, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan ise TC ile imzalanan protokolün uygulama sürecine ilişkin bilgi istedi.

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle dondurulmasına ilişkin aldığı karara değinen Erhürman, Devlet Planlama Örgütü’nün hayat pahalılığı sepetini eleştirdi.

Erhürman, Fiyat İstikrar Fonu’nda ‘dibin görüldüğü’ söyleyerek, “Hükümetin FİF’i kullanmak suretiyle akaryakıta zam yapmama olasılığı yok” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile daralan ekonominin daha da daralacağını ifade eden Erhürman, bu durumun Maliye’ye ‘artı’ bir katkı yapmayacağını belirtti.

Erhürman, “attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek” dedi.

Erhürman, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya ilişkin konuyu yasa tasarısı ile Meclis’e getirmeye çalıştığına yönelik bilgi aldığını da aktardı.