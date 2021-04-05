Saner: “Diğer ülkelere göre KKTC daha iyi yönetiliyor”

Başbakan Ersan Saner, hem Kıbrıs’ın güneyi hem de Türkiye’deki COVID 19 vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

Elektronik bileklik uygulamasına yönelik imzaların bu hafta içerisinde atılacağını aktaran Saner, söz konusu uygulamanın ekonomik olarak da katkı koyacağını belirtti.

Saner, ülkeye bugüne kadar 10 bin öğrencinin geldiğini dile getirerek, daralan ekonomi içerisinde bu sayının oldukça önemli olduğuna değindi.

Diğer ülkelere göre Kıbrıs’ın kuzeyinin ‘daha iyi yönetildiğini’ savunan Saner, gerek bulaş gerekse hayatını kaybeden kişi sayısına göre düşük kaldığını belirtti.

Saner, hükümetlerin her yıl rutin olarak harçları düzenlediğini ifade etti.

1 Nisan’dan itibaren kamuda daha önce 3 ay süreyle dondurulan,10.65 oranındaki hayat pahalılığı ödeneğinin verileceğini dile getiren Saner, “Kamuda maaşı 5 bin TL olan herkes Nisan ayından itibaren bu farkı alacak” dedi.

Saner, hükümetin önceliğinin ülkeyi yönetmek olduğunu kaydederek, genel sekreterlik ya da kurultaya yönelik gelişmelerin UBP’yi ilgilendirdiğini belirtti.

Hükümetin turizme 30 milyon TL’lik kaynak aktarımı yapacağını söyleyen Saner, otellere 14.5 milyon TL, Restorancılar Birliği’ne 5 milyon TL, acentelere 10 milyon TL, rehberlere ise 500 bin TL ödeme yapılmasının planlandığını kaydetti.

Saner, bu konuda ödeme takvimine ilişkin net bir tarih paylaşmadı, ‘en erken zamanda’ dedi.

Saner, Nisan ayında süt üreticileri ve doğrudan gelir desteğine ilişkin ödemeler olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’den 40 bin doz aşı gelmesini beklendiğini kaydeden Saner, güneyden gelen aşıların planlamasının bakanlık tarafından yapıldığını savundu.

Saner, hayat pahalılığı sepetine ilişkin çalışma yapılacağını da dile getirdi.

İncirli, daha net bilgi istedi…

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Türkiye’den gelecek 40 bin doz aşı ile 65 yaş üzerini aşılayıp, 55 yaş kronik hastalara başlanabileceğini söyledi.

Saner’den aşı ile ilgili daha net bilgi vermesini istedi.

Bunun üzerine Saner, şu anda 65 yaş üzerinde 7 bin 984 kişinin aşı olmadığını, gelecek olan aşı ile bu kişilerin aşılanmasının yapılacağını belirtti.