Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülmeye başlandı.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, çalışmada ev karantinası için ayrı bir ceza maddesi oluşturulduğunu, kurallara uymayana asgari ücretin 5 katı para cezası verileceğini ve merkezi karantinaya alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

Hafta sonu maskesiz, mesafesiz gerçekleşen eylemi eleştiren Rogers, “En güzel yasayı da yapsanız, uygulama önemli” şeklinde konuştu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de kesilecek idari para cezaların belediyelerin bütçesine aktarılmasının önemli olduğunu ancak belediyelerin de siyasi içgüdü gütmeden hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yasağa rağmen dün bazı bölgelerde sokakların dolu olduğunu dile getiren Çeler, birkaç hafta önce olduğu gibi bu hafta da Alevkayası’nda parti düzenlendiğini, sosyal medyada da paylaşılmasına rağmen ceza kesilmemesini eleştirdi.

Rogers: “Ev karantinasında denetim nasıl yapılıyor?”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yasanın 2018 yılında hayata geçtiğini, pandemide daha etkin uygulanabilmesi için ceza ile ilgili yeniden düzenleme yapıldığını söyledi.

Rogers, çalışmada ev karantinası için ayrı bir ceza maddesi oluşturulduğunu, bu kişilere asgari ücretin 5 katı para cezası verileceğini ve merkezi karantinaya alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

Rogers, aynı çalışma ile idari para cezalarının, ceza yazma yetkisi verilen belediyelerin bütçelerine aktarılacağını ifade etti.

Hafta sonu maskesiz, mesafesiz gerçekleşen eylemi eleştiren Rogers, “En güzel yasayı da yapsanız, uygulama önemli” şeklinde konuştu.

Rogers, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in “ev karantinasının sorunsuz şekilde devam ettiğine” yönelik atıfta bulundu, bu konudaki denetimin nasıl yapıldığını sordu.

Ülkede İngiltere varyantının etkin olduğunun bilindiğini ifade eden Rogers, buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir açıklamasının bulunmadığını hatırlattı.

Çeler: “ Alevkayası’nda parti düzenlendi, ceza kesen yok”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, kesilecek idari para cezaların belediyelerin bütçesine aktarılmasının önemli olduğunu dile getirdi, “Belediyeler umarım siyasi içgüdü gütmeden bu denetimleri yapar” dedi.

Çeler, denetimin önemine değinerek, “Sağlık Bakanlığı’ndan öte buradaki görevli belediye, kurumlar ve polistir” dedi.

Yasağa rağmen dün bazı bölgelerde sokakların dolu olduğunu dile getiren Çeler, birkaç hafta önce olduğu gibi bu hafta da Alevkayası’nda parti düzenlendiğini, sosyal medyada da paylaşılmasına rağmen ceza kesilmemesini eleştirdi.

Çeler, yasanın ciddi şekilde uygulanması gerektiğini yineledi, kurallara uymayıp, KKTC vatandaşı olmayan kişilerin ihraç edilmesine ilişkin kararların da çalışmaya eklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Manavoğlu’ndan Üstel’e: Tedbiri elden bırakmayın

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise yasa tasarının önemine değindi, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ‘tedbiri elden bırakmayın’ çağrısı yaptı.

Manavoğlu, her hafta denetimleri gerçekleşen kişilerle toplantı yapılması gerektiğini de ifade etti.

Turizmde yaşanan sorunlara da değinen Manavoğlu, ülkede ‘turizm’ olmadığını, bakanının da bulunmadığını öne sürdü.

Manavoğlu, turizm çalışanlarının büyük bir sevinçle 12 Nisan’ı beklediğini ifade ederek, “Turizm Bakanı sanırım, Çin’de aşı fabrikası satın aldığını alarak bu beklentidedir” dedi.

Başbakan Saner’in yaptığı açıklamaları da eleştiren Manavoğlu, ülkenin kaosa sürüklendiğini ifade etti.

İncirli: “Hükümetin görevi aşıyı temin etmek”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, pandemi sürecinde bir yılın tamamlandığını belirtti, “Neyse ki Erhürman döneminde, 2018 yılında bu yasayı yapmışız ki temel yasa üzerinden ilerleme fırsatı oldu” dedi. İncirli, şu anda yasa tasarısı ile ilgili yapılan düzenlemelerin gerekli olduğunu söyledi. Son 1 yıldır denetimlerin eksik kaldığına vurgu yapan İncirli, denetim için insan işgücüne, organizasyona ihtiyaç olduğunu belirtti. İncirli, cezaların düzenlenmesi ile sorunun çözümlenmediğini ifade ederek, “Ceza ve suçu tanımlayarak, sorunun üzerinden gelemeyiz” dedi. Sağlık çalışanlarının yorulduğunu dile getiren İncirli, hepsinin büyük stres ve risk içerisinde çalıştığını, hükümetin aldığı kararlar neticesinde morallerinin bozulduğunu, onurlarının rencide edildiğini kaydetti. İncirli, nöbetçi sağlık çalışanlarının yemek ödeneklerinin kaldırılmasının yanlış olduğunu söyledi. Ciddi bulaş riskinin halen bulunduğunu ifade eden İncirli, aşılamanın önemine değindi. 55 yaş üzerindeki kişileri aşılamak için 82 bin doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İncirli, 9 bin doz aşı ile 4 bin 500 kişi, Türkiye’den gelecek aşı ile ise 20 bin kişinin aşılanabileceğini belirtti. İncirli, turizm, yükseköğrenim ve eğitim gibi önemli sektörlerin açılabilmesi için aşılamaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, “Hükümetin görevi aşıyı temin etmek” dedi.

Şahali: “Belediyeler büyük bir toplumsal sorumluluğu yerine getirdi”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, belediyelerin korunmasından ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.

Şahali, aşılama süreci, gıda yardımları konusunda belediyelerin büyük bir toplumsal sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti.

Toplumsal yarar olan her şeye muhalefetin tam destek verdiğini belirten Şahali, herkesin hastalık yönetimi konusunda gerekli bilincin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.