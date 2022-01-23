Erhürman’dan çağrı: Başa baş seçim yaşanıyor, sandıkları terk etmeyin

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başa baş bir seçim yaşandığını söyledi, “sandıkları terk etmeyin” çağrısı yaptı.

Erhürman, karma oyların çok önemli olduğuna değinerek, “Bir milletvekili fark yaratabilir. Çok ciddi ihtimaldir. Ne olur, sandıklar tamamen kapanana, karma oy sayımı bitene kadar sandıkları terk etmeyin” dedi.

Erhürman, CTP’nin ciddi yükselişte olduğunu da sözlerine ekledi.