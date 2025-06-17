Erhürman’dan Çağdaş Müzik Derneği’ne ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tünay başkanlığındaki Çağdaş Müzik Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette dernek üyeleriyle bir araya gelen Erhürman, çalışmalar hakkında bilgi aldı, derneğin yürüttüğü faaliyetleri takdir etti ve başarılarının devamını diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, müzik eşliğinde sohbetler edildi, birlikte şarkılar söylendi. Erhürman’a bazı CTP milletvekilleri de eşlik etti.